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Очередь до «Донбасс Паласа». В Донецке готовятся проститься с Захарченко

02.09.2018 09:15
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Очередь до «Донбасс Паласа». В Донецке готовятся проститься с Захарченко

В социальных сетях жители оккупированного Донецка сообщают, что в центре города возле театра Оперы и балета в 08:00 уже формируется очередь из «желающих» попрощаться с погибшим 31 августа главарем ОРДО Александром Захарченко.

В комментарии люди пишут:

«8 часов утра. Началось прощание с Захарченко. Первые посетители. Журналисты тоже на месте. Сейчас уже очередь формируется до самого Донбасс Паласа».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донецк, Донбасс, убийство, похороны, Захарченко
 
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