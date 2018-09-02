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ОСТОРОЖНО! В ДНР ужесточили наказание за нарушение комендантского часа

02.09.2018 20:15
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ОСТОРОЖНО! В ДНР ужесточили наказание за нарушение комендантского часа

В оккупированной Горловке ужесточили наказание за нарушение комендантского часа. Об этом сообщают местные жители в социально сети ВКонтакте.

Жители Горловки предупреждают о том, что за нарушение комендантского часа граждан задерживают на 30 суток.

«Девочки, комендантский час с 23:00 до 5:00 не нарушайте!!! У меня сегодня знакомую закрыли (за нарушение ком. часа) на 30 суток», — пишет горловчанка.

При этом местные жители ссылаются на некое «новое указание».

«…они сказали, что пришло новое указание о времени и о наказании», — сообщает жительница Горловки.

Стилистика и орфография авторов сохранены.

Как сообщалось ранее, в связи с убийством Захарченко, начало комендантского часа перенесли с 01:00 на 23:00.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Горловка, нарушение, комендантский час, ДНР
 
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