«Отделался легким испугом». Раненый «Ташкент» дал первое интервью о случившемся

02.09.2018 18:17

Так называемый «министр доходов и сборов ДНР» Александр Тимофеев более известный, как «Ташкент», получивший ранение при взрыве в ресторане «Сепар» посетил церемонию прощания с главарем «ДНР» Александром Захарченко.

Тимофеев отметил: «Состояние стабильно нормальное. Дальнейшие действия сейчас — восстанавливаемся. Сверхплохого нет ничего. Можно сказать, я отделался легким испугом». Кроме того, он признался, что ему тяжело далось прощание с Захарченко.

Источник: https://donpress.com