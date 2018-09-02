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Подробности прощания с Захарченко: закрытый гроб и усиленные меры безопасности, опубликованы фото
Проходящие мимо гроба преимущественно крестятся и лишь единицы отдают воинскую честь
Стали известны подробности церемонии прощания с главарем т.наз. "ДНР" Александром Захарченко, убитым в результате взрыва бомбы в ресторане "Сепар" в центре оккупированного Донецка.
Автобусы с бюджетниками, которым было велено явиться для церемонии прощания, начали курсировать из близлежащих городов уже с 6 часов утра.
"Вчера начальство обзванивало всех, кого возможно и требовало прибыть к театру с двумя гвоздиками. Многие просто не отвечали на звонок, типа уехали. Остальные с шести утра уже были в Донецке и ждали начала церемонии до 9", – рассказал дончанин Олег.
В центре Донецка перекрыто движение от проспекта Богдана Хмельницкого до Садового. Сообщается, что проезд будет закрыт минимум до 13:00.
В холле Театра оперы и балета им. Соловьяненко выставлен закрытый гроб с останками Захарченко. Проходящие мимо него преимущественно крестятся, лишь единицы отдают воинскую честь. Усилены меры безопасности: так, большие букеты сразу забирают и относят подальше от гроба, возможно, от страха, что там спрятана взрывчатка.
Возле гроба уже побывал "министр доходов и сборов" Александр Тимофеев ("Ташкент"), который также пострадал по время взрыва 31 августа, был замечен и российский писатель-боевик Захар Прилепин, чей "батальон" разоружили неделю назад.
Напомним, 31 августа главарь так называемой "Донецкой народной республики" Александр Захарченко погиб в результате взрыва в оккупированном Донецке.
Мы уже писали о том, что министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил уверенность в том, что гибель главаря донецких террористов Захарченко может вызвать новые террористические провокации со стороны России. Он убежден, что в Донецке действуют реальные преступники, которых поддерживают российские спецслужбы и военные.
Кроме того, глава СБУ Василий Грицак заявил, что украинская сторона не причастна к гибели Захарченко, а главной причиной его устранения могут быть разборки на коммерческой основе.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Донецк, Донбасс, гроб, прощание, ДНР, Захарченко
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