Подробности прощания с Захарченко: закрытый гроб и усиленные меры безопасности, опубликованы фото

02.09.2018 12:30

Проходящие мимо гроба преимущественно крестятся и лишь единицы отдают воинскую честь

Стали известны подробности церемонии прощания с главарем т.наз. "ДНР" Александром Захарченко, убитым в результате взрыва бомбы в ресторане "Сепар" в центре оккупированного Донецка.

Автобусы с бюджетниками, которым было велено явиться для церемонии прощания, начали курсировать из близлежащих городов уже с 6 часов утра.

"Вчера начальство обзванивало всех, кого возможно и требовало прибыть к театру с двумя гвоздиками. Многие просто не отвечали на звонок, типа уехали. Остальные с шести утра уже были в Донецке и ждали начала церемонии до 9", – рассказал дончанин Олег.

В центре Донецка перекрыто движение от проспекта Богдана Хмельницкого до Садового. Сообщается, что проезд будет закрыт минимум до 13:00.

В холле Театра оперы и балета им. Соловьяненко выставлен закрытый гроб с останками Захарченко. Проходящие мимо него преимущественно крестятся, лишь единицы отдают воинскую честь. Усилены меры безопасности: так, большие букеты сразу забирают и относят подальше от гроба, возможно, от страха, что там спрятана взрывчатка.

Возле гроба уже побывал "министр доходов и сборов" Александр Тимофеев ("Ташкент"), который также пострадал по время взрыва 31 августа, был замечен и российский писатель-боевик Захар Прилепин, чей "батальон" разоружили неделю назад.

Напомним, 31 августа главарь так называемой "Донецкой народной республики" Александр Захарченко погиб в результате взрыва в оккупированном Донецке.

Мы уже писали о том, что министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил уверенность в том, что гибель главаря донецких террористов Захарченко может вызвать новые террористические провокации со стороны России. Он убежден, что в Донецке действуют реальные преступники, которых поддерживают российские спецслужбы и военные.

Кроме того, глава СБУ Василий Грицак заявил, что украинская сторона не причастна к гибели Захарченко, а главной причиной его устранения могут быть разборки на коммерческой основе.

Источник: https://www.segodnya.ua