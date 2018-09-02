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Архив - Донецкая область

Ситуация на КПВВ: самая большая очередь на «Майорске»

02.09.2018 09:35
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Ситуация на КПВВ: самая большая очередь на «Майорске»

По данным Госпогранслужбы во всех КПВВ в пределах Донецкой области движение граждан и транспортных средств восстановился и происходит в обоих направлениях.

Кроме того, в контрольных пунктах въезда-выезда на въезд и выезд сегодня утром находилось такое количество транспортных средств:

КПВВ"Майорское» — 0/50;

КПВВ «Марьинка» — 0/30;

КПВВ «Новотроицкое» — 20/15;

КПВВ «Гнутово» — 10/30.

В общем отметим, что вчера, на дорожных коридорах в пределах Донецкой области наблюдалось осложнение движения для граждан из-за действий российско-оккупационных войск. В связи с этим, по сравнению с предыдущими сутками, отмечено уменьшение пассажиро-транспортного потока. Всего за минувшие сутки через КПВВ последовало 15,1 тысячи человек и 1,8 тысячи транспортных средств:

«Майорское» — 2508 человек и 465 транспортных средств;

«Марьинка» — 2186 человек и 555 транспортных средств;

«Новотроицкое» — 2269 человек и 600 транспортных средств;

«Гнутово» — 744 человек и 215 транспортных средств;

«Станица Луганская» — 7395 человек.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, очередь, пункт пропуска, Майорск, КПВВ
 
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