Убийство Захарченко в Донецке: у Грицака озвучили основные версии

02.09.2018 11:00

Основной версией убийства главы «ДНР» Александра Захарченко глава Службы безопасности Украины Василий Грицак считает «зачистку тех, кто в 2014 году содействовал введению российских войск на Донбасс», о чем пишет replyua.net со ссылкой на «Интерфакс-Украина».



В частности, Грицак заявил журналистам: «На мой взгляд, прогнозированная ситуация. Проходит методическая зачистка всех тех, кто в 2014 году содействовал введению российских войск на Донбасс, кто содействовал созданию псевдонародных республик… Мы считаем, что проводится методическая зачистка тех, кто знает слишком много и у кого на руках кровь, тех, кто не нужен в дальнейшем как свидетели».



Второй версией, которую глава СБУ назвал одной из основных, - это «просто разборки на коммерческой основе, поскольку очень много имущества, предприятий, были, как они пишут, отжаты, разделены и было много обиженных в руководстве как «ЛНР», так «ДНР». При этом он подчеркнул, что у СБУ нет «никаких данных о задержании украинской диверсионной группы, поскольку такой ДРГ туда никто не посылал.



Говоря о ситуации на неподконтрольных Украине территориях, глава СБУ сказал: «У нас есть данные, что введен комендантский час с 23.00, у нас есть данные о зачистке, о закрытии границы, у нас есть данные о том, что хватают на улице людей, которые не нравятся по каким-то соображениям... но у нас нет данных о том, что поймали кого-то, кто действительно совершил этот акт, убийство». Напоследок он подытожил: «Убежден, что российские спецслужбы будут и в дальнейшем усиливать режим на неподконтрольных Украине территориях, убежден в том, что и в дальнейшем будут вестись разборки, что это не последняя смерть в том лагере».