В Донецке началась церемония прощания с главарем «ДНР»

02.09.2018 09:25

В оккупированном Донецке началась церемония прощания с главарем «ДНР» Александром Захарченко.

Мероприятие проходит в здании Донецкого академического театра оперы и балета имени Соловьяненко. В холле театра установлен гроб с телом Захарченко. Оккупационные СМИ сообщают, что очередь «прощающихся» растянулась примерно на полкилометра и продолжает расти, в ней уже якобы несколько тысяч людей. После завершения церемонии прощания в Донецком театре оперы и балета начнется траурное шествие по центральной улице Артема. Автомобиль с телом Александра Захарченко проследует до здания «администрации Главы ДНР» а затем направится на кладбище, где состоятся похороны.

Источник: https://donpress.com