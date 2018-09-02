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Архив - Донецкая область

В Донецке началась церемония прощания с главарем «ДНР»

02.09.2018 09:25
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В Донецке началась церемония прощания с главарем «ДНР»

В оккупированном Донецке началась церемония прощания с главарем «ДНР» Александром Захарченко.

Мероприятие проходит в здании Донецкого академического театра оперы и балета имени Соловьяненко. В холле театра установлен гроб с телом Захарченко. Оккупационные СМИ сообщают, что очередь «прощающихся» растянулась примерно на полкилометра и продолжает расти, в ней уже якобы несколько тысяч людей. После завершения церемонии прощания в Донецком театре оперы и балета начнется траурное шествие по центральной улице Артема. Автомобиль с телом Александра Захарченко проследует до здания «администрации Главы ДНР» а затем направится на кладбище, где состоятся похороны.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, убийство, прощание, ДНР, Захарченко
 
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