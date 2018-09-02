Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В Донецке после убийства Захарченко без вести пропало 19 человек

02.09.2018 07:15
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Донецке после убийства Захарченко без вести пропало 19 человек

В оккупированном Донецке после убийства главаря «ДНР» Александра Захарченко, 19 человек пропали без вести.

Региональный координатор омбудсмена в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский сообщил, что местные жители сообщают, что в городе исчезают люди. Лиснянский добавил: «19 без вести пропавших пока. А также около 50 задержанных, однако примерно 10 уже отпустили».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донецк, Донбасс, убийство, ДНР, Захарченко
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх