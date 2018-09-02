В ОРДО сообщили о прибытии на Донбасс «американских и канадских военных»

02.09.2018 20:33

«Глава пресс-службы оперативного командования ДНР» Даниил Безсонов сообщил, что на подконтрольную Украине территорию Донбасса приехало большое количество иностранных наемников, среди которых «высокопоставленные американские и канадские военные»

По его словам, иностранцы прибыли в подразделения 56-й мотопехотной и 406-й артиллерийской бригад, расположенных в районе села Урзуф. По словам Безсонова, это связано с подготовкой ВСУ к эскалации конфликта и не исключил, что прибывшие военные «будут участвовать в планировании и проведении наступательной операции».

Источник: https://donpress.com