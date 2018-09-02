ВАЖНО! Сегодня закрыли КПВВ «Станицу Луганскую»

02.09.2018 11:15

Сегодня КПВВ «Станица Луганская» закрыли до 7 сентября для проведения ремонтных работ.

Пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации сообщает: «Закрытие пункта пропуска связано с проведением монтажа временных конструкций, подключением их к сетям электро-, водоснабжения и водоотведения. Просим граждан отнестись с пониманием к временным неудобствам, ведь после реконструкции КПВВ станет более комфортным для пересечения».

Также, стало известно, что количество рабочих мест планируют увеличить до 40 единиц.

Источник: https://donpress.com