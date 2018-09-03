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Донбасс продолжит смотреть аналоговое ТВ
В Луганской и Донецкой областях, на юге Херсонской области, на севере Харьковской, Черниговской и Сумской областей сохранится вещание аналогового телевидения, передает MRPL.CITY.
Вся остальная Украина 31 августа перешла на цифровое телевидение, допускается также спутниковое и кабельное. Не отказались от такого вещания только в шести областях, которые находятся на границе с оккупированным Крымом и в местах проведения ООС.
По словам Комиссии по вопросам обеспечения стабильного функционирования системы национального телевидения и радиовещания при Министерстве информационной политики Украины, аналоговое ТВ останется и даже будет развиваться – с целью вещания на оккупированные территории.
«В Луганской и Донецкой областях, где продолжаются боевые действия, необходимо постоянно держать связь с украинцами, которые сейчас проживают во временно оккупированном Донбассе. Необходимо помнить, что сегодня большинство жителей территорий, прилегающих к линии разграничения, имеет устаревшую технику и пока не обеспечены средствами принятия цифрового сигнала», - сообщает директор департамента массовых коммуникаций Луганской облгосадминистрации Александр Костенко.
Также сохранилось аналоговое вещание программ UA: Общественное вещание (UA: Первый и региональные филиалы НСТУ) и местных телеканалов, которые еще не получили цифровых лицензий.
Детали относительно отключения аналогового телевидения в Украине - на сайте Нацсовета.
Теги: Донбасс, Донецкая область, телевидение, Луганская область
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