Две жены и четыре сына: СМИ рассказали о личной жизни убитого Захарченко

03.09.2018 16:20

СМИ оккупантов сообщают, что убитый главарь «ДНР» Александр Захарченко в официальных документах указывал, что женат и воспитывает четверых сыновей, однако по неофициальным данным оккупант имел троих детей от первой супруги Натальи и сына от второй гражданской жены, которую тоже зовут Наталья.

Отмечается, что с Натальей Гладковой Захарченко начал появляться на публике с 2014 года и хоть брак не был зарегистрирован, женщина все же носила обручальное кольцо родила ему четвертого сына Александра в 2015 году.

Источники отмечают, что Гладкова была на передовой вместе с главарем «ДНР» и носила позывные «Мама» и «Жена», а также была в роли Матери Терезы для раненых боевиков. Захарченко неоднократно хвастался, что его спутница жизни однажды угодила под обстрел и воевала против сил ВСУ в Донецком аэропорту.

Источник: https://donpress.com