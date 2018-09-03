Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Две жены и четыре сына: СМИ рассказали о личной жизни убитого Захарченко

03.09.2018 16:20
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Две жены и четыре сына: СМИ рассказали о личной жизни убитого Захарченко

СМИ оккупантов сообщают, что убитый главарь «ДНР» Александр Захарченко в официальных документах указывал, что женат и воспитывает четверых сыновей, однако по неофициальным данным оккупант имел троих детей от первой супруги Натальи и сына от второй гражданской жены, которую тоже зовут Наталья.

Отмечается, что с Натальей Гладковой Захарченко начал появляться на публике с 2014 года и хоть брак не был зарегистрирован, женщина все же носила обручальное кольцо родила ему четвертого сына Александра в 2015 году.
Источники отмечают, что Гладкова была на передовой вместе с главарем «ДНР» и носила позывные «Мама» и «Жена», а также была в роли Матери Терезы для раненых боевиков. Захарченко неоднократно хвастался, что его спутница жизни однажды угодила под обстрел и воевала против сил ВСУ в Донецком аэропорту.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, жена, дети, ДНР, Захарченко
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх