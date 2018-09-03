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ФСБ РФ ПРИБЫЛА В ДОНЕЦК ДЛЯ РАССЛЕДОВАНИЯ УБИЙСТВА ЗАХАРЧЕНКО

03.09.2018 19:45
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ФСБ РФ ПРИБЫЛА В ДОНЕЦК ДЛЯ РАССЛЕДОВАНИЯ УБИЙСТВА ЗАХАРЧЕНКО

На неподконтрольную Украине часть Донецкой области прибыли сотрудники ФСБ России для расследования обстоятельств гибели главы группировки «ДНР» Александра Захарченко. Об этом сообщает «Интерфакс»

«Специалисты там уже работают», — заявил руководитель службы оперативной информации и международных связей ФСБ РФ Сергей Беседа. 

По его словам, основной версией ФСБ является то, что к убийству Захарченко причастны украинские спецслужбы. 

«Причастность, конечно, украинских спецслужб к этому... мы думаем, что это определенно так», — сказал Беседа.

Источник: http://novosti.dn.ua 

 



Теги: Донбасс, убийство, расследование, ФСБ, ДНР, Захарченко
 
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