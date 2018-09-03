ФСБ РФ ПРИБЫЛА В ДОНЕЦК ДЛЯ РАССЛЕДОВАНИЯ УБИЙСТВА ЗАХАРЧЕНКО

03.09.2018 19:45

На неподконтрольную Украине часть Донецкой области прибыли сотрудники ФСБ России для расследования обстоятельств гибели главы группировки «ДНР» Александра Захарченко. Об этом сообщает «Интерфакс».



«Специалисты там уже работают», — заявил руководитель службы оперативной информации и международных связей ФСБ РФ Сергей Беседа.



По его словам, основной версией ФСБ является то, что к убийству Захарченко причастны украинские спецслужбы.



«Причастность, конечно, украинских спецслужб к этому... мы думаем, что это определенно так», — сказал Беседа.

Источник: http://novosti.dn.ua