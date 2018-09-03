Количество переселенцев из Донбасса продолжает расти

03.09.2018 14:45

По состоянию на сегодня, 3 сентября, в Украине учтены 1 млн 519 тыс. 132 переселенца из Донбасса и Крыма.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики, ссылаясь на данные структурных подразделений социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций.

Как сообщалось ранее, по состоянию на 27 августа 2018 года в Украине были учтены 1 млн 518 тыс. 283 переселенца. Таким образом, за неделю число зарегистрированных внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) увеличилось на 849 человек.

Источник: https://dnews.dn.ua