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Константиновка завтра останется без воды
03.09.2018 12:00
Завтра, 4 сентября, остановят Белокузьминовский водовод.
На вторник, 4 сентября, запланированы масштабные работы на Белокузьминовском водоводе. Там работники РЭСа будут менять опоры линий передач электроэнергии. На целый день подстанция будет отключена от света, а соответственно, станет невозможной запитка водой системы.
Работать, предположительно, будут длительное время, поэтому работники Константиновского горводоканала просят жителей Константиновки сделать суточный запас воды. Из крана не будет даже капать у жителей Первомайского и Николаевского поселков и отдельных улиц Правобережья.
Источник: https://zi.dn.ua
Теги: Донбасс, Константиновка, вода, отключение
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