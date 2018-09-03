Константиновка завтра останется без воды

03.09.2018 12:00

Завтра, 4 сентября, остановят Белокузьминовский водовод.



На вторник, 4 сентября, запланированы масштабные работы на Белокузьминовском водоводе. Там работники РЭСа будут менять опоры линий передач электроэнергии. На целый день подстанция будет отключена от света, а соответственно, станет невозможной запитка водой системы.



Работать, предположительно, будут длительное время, поэтому работники Константиновского горводоканала просят жителей Константиновки сделать суточный запас воды. Из крана не будет даже капать у жителей Первомайского и Николаевского поселков и отдельных улиц Правобережья.

Источник: https://zi.dn.ua