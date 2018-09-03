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Архив - Донецкая область

Константиновка завтра останется без воды

03.09.2018 12:00
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Константиновка завтра останется без воды

Завтра, 4 сентября, остановят Белокузьминовский водовод.

На вторник, 4 сентября, запланированы масштабные работы на Белокузьминовском водоводе. Там работники РЭСа будут менять опоры линий передач электроэнергии. На целый день подстанция будет отключена от света, а соответственно, станет невозможной запитка водой системы.

Работать, предположительно, будут длительное время, поэтому работники Константиновского горводоканала просят жителей Константиновки сделать суточный запас воды. Из крана не будет даже капать у жителей Первомайского и Николаевского поселков и отдельных улиц Правобережья. 

 

Источник: https://zi.dn.ua 



Теги: Донбасс, Константиновка, вода, отключение
 
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