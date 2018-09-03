Оккупационная власть Донецка сообщает об изменении графика работы городского тарнспорта

03.09.2018 21:30

С 3 сентября во временно неподконтрольном Донецке график движения городского транспорта изменен в соответсвии с изменением комендантского часа. Об этом сообщает «администрация Донецка».

В сообщени сказано:

«Подвижной состав… города Донецка „Донэлектроавтотранс“ (трамваи, троллейбусы, автобусы большой вместимости) работает согласно новому расписанию движения».

Жители оккупированного Донецка могут ознакомится с обновленным расписанием на сайте «администрации».

Источник: https://donpress.com