Оккупированное Зайцево попало под обстрел: сгорели 5 домов

03.09.2018 18:38

Сегодня оккупированный поселок Зайцево на окраине Горловки попал под обстрел, в результате чего сгорели пять жилых домов.

Так называемая «глава администрации» Зайцево Ирина Дикун сообщила: «Украинская армия обстреляла Зайцево из зажигательных боеприпасов. МЧС ДНР подъехать не смогли. Сгорело пять домов и две хозпостройки по улице Есенина».

По информации, пострадавших нет.

Источник: https://donpress.com