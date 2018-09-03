Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Оккупированное Зайцево попало под обстрел: сгорели 5 домов

03.09.2018 18:38
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Оккупированное Зайцево попало под обстрел: сгорели 5 домов

Сегодня оккупированный поселок Зайцево на окраине Горловки попал под обстрел, в результате чего сгорели пять жилых домов.

Так называемая «глава администрации» Зайцево Ирина Дикун сообщила: «Украинская армия обстреляла Зайцево из зажигательных боеприпасов. МЧС ДНР подъехать не смогли. Сгорело пять домов и две хозпостройки по улице Есенина».

По информации, пострадавших нет.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Горловка, обстрел, Зайцево
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх