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Проверяют документы? В Донецке в районе «Мотеля» образовалась огромная пробка
03.09.2018 14:30
Сегодня утром жители оккупированного Донецка в социальных сетях сообщают, что на въезде в оккупированный Донецк из оккупированной Макееви в районе «Мотеля» образовалась огромная пробка длиною более двух километров.
По мнению местных жителей, скорее всего поводом для пробки стала проверка документов оккупантами. Дончане отмечают, что пробки наблюдаются в данном районе еще с пятницы, когда был убит главарь «ДНР» Александр Захарченко.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донецк, Донбасс, убийство, проверка, ДНР, Захарченко
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