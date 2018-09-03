Проверяют документы? В Донецке в районе «Мотеля» образовалась огромная пробка

03.09.2018 14:30

Сегодня утром жители оккупированного Донецка в социальных сетях сообщают, что на въезде в оккупированный Донецк из оккупированной Макееви в районе «Мотеля» образовалась огромная пробка длиною более двух километров.

По мнению местных жителей, скорее всего поводом для пробки стала проверка документов оккупантами. Дончане отмечают, что пробки наблюдаются в данном районе еще с пятницы, когда был убит главарь «ДНР» Александр Захарченко.

Источник: https://donpress.com