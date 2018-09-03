Террористы совершили атаку на бойцов ВСУ и понесли потери

03.09.2018 10:15

На Донбассе во время столкновений силы объединенных операций ликвидировали троих боевиков. Как пишет replyua.net, об этом сообщает пресс-служба штаба ООС на своей странице в Facebook.



Как отмечается, за прошедшие сутки, 2 сентября, ситуация в районе ООС стала более напряженной, но была вполне контролируемой. В частности, в штабе отметили: «Российские оккупанты 16 раз открывали огонь по позициям наших войск. При этом вооружение, запрещенное минскими договоренностям, враг не применял. Противник вел прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия».



В результате обстрелов ранения получили четверо украинских военнослужащих, еще четверо получили легкие ранения. В сообщении также говорится: «Все они вовремя эвакуированы с позиций, доставлены в медицинские учреждения и получают необходимое лечение». В свою очередь террористы в результате нападения на силы ЗСУ понесли потери: ликвидированы трое оккупантов, а также еще шестеро получили ранения.

Источник: https://replyua.net