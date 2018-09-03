- Боялся, что будут пытать: источник признался, что случилось со вторым телохранителем Захарченко после взрыва в "Сепаре"10:04
- Боевики «ДНР» задержали более 300 человек09:45
- Ситуация в пунктах пропуска утром 4 сентября09:04
- Без бюджетников и "важных" гостей из России в Донецке хоронили убитого охранника Захарченко "Славяна". ВИДЕО08:54
- Участь Захарченка была заранее предрешена. ВИДЕО08:43
- Вещие слова Кобзона: "Украинский гимн сыграет в Донецке только после моей смерти". ВИДЕО08:32
- В Ханжонково во время «траура» вывесили поздравительный баннер08:22
- Силы ООС провели блестящую операцию на Донбассе и лишили боевиков их БПЛА – подробности08:00
- Пропагандисты «ДНР» не могут определить, сколько людей было на похоронах Захарченко07:50
- Звоночек для Ходаковского и Гиркина: в Донецке рассказали, кому перешла "черная метка" от Захарченко07:35
Убийство Захарченко и новый главарь: россияне предложили Украине новую идею по интеграции с "ДНР"
Российские пропагандисты после убийства главаря "ДНР" Александра Захарченко в Донецке мгновенно переключили повестку и заявляют о плюсах новоназначенного главаря боевиков Дмитрия Трапезникова, сообщая о возможности прямых переговоров между Киевом и террористами "ДНР".
Одиозный пропагандист кремлевского телеканала "Россия-1" Александр Сладков, регулярно публикующий сюжеты о преступлениях "киевской хунты" на Донбассе, сразу после гибели Захарченко начал аккуратно убеждать своих подписчиков из числа сторонников "русского мира", что новый глава "ДНР" подходящая фигура для руководства оккупированной частью Донбасса и переговоров с Украиной.
При этом особенно выделяются посвященные Захарченко строки, вызвавшие массовое насмешки у знакомых с реальной ситуацией и поведением главаря "ДНР" в Донецке людей. Сладков именует Захарченко ни много ни мало "последним романтиком революции", который "теперь не будет гонять на машине лично за рулем от завода в окопы, из шахты в театр, потом в школу или вуз, от встречи с рабочими и шахтерами до встречи с учеными и врачами".
Источник: www.dialog.ua
Теги: Украина, Донбасс, убийство, россияне, ДНР, Захарченко
- Спецслужбы РФ планировали убить 1,6 тыс. украинских правоохранителей и высших госчиновников, - Матиос
- В "ДНР" для устрашения украинских пленных показательно убили "своего мародера" – громкие подробности
- На Донбассе разгорелся конфликт между боевиками-россиянами и командирами
- "Власти ДНР" придумали новую страшилку об украинских ДРГ и США
- Убийство "оплотовца" Жилина: всё дело в сделках?
- В "ДНР" не могут разобраться с версиями убийства Гиви, но знают, что это дело рук украинской ДРГ
- Боялся, что будут пытать: источник признался, что случилось со вторым телохранителем Захарченко после взрыва в "Сепаре"10:04
- Боевики «ДНР» задержали более 300 человек09:45
- "Убийц Захарченко ищут, очень злые": в Луганске боевики устраивают "шмон" луганчанам и выгоняют их из автобусов09:26
- Ситуация в пунктах пропуска утром 4 сентября09:04
- Без бюджетников и "важных" гостей из России в Донецке хоронили убитого охранника Захарченко "Славяна". ВИДЕО08:54
- Участь Захарченка была заранее предрешена. ВИДЕО08:43
- Вещие слова Кобзона: "Украинский гимн сыграет в Донецке только после моей смерти". ВИДЕО08:32
- В Ханжонково во время «траура» вывесили поздравительный баннер08:22
- Силы ООС провели блестящую операцию на Донбассе и лишили боевиков их БПЛА – подробности08:00
- Пропагандисты «ДНР» не могут определить, сколько людей было на похоронах Захарченко07:50
- Боялся, что будут пытать: источник признался, что случилось со вторым телохранителем Захарченко после взрыва в "Сепаре"10:04
- Домашнее видео поющего Ляшко порвало Интернет (ВИДЕО)09:55
- Боевики «ДНР» задержали более 300 человек09:45
- В Украине запустили проект электронного чека09:35
- "Убийц Захарченко ищут, очень злые": в Луганске боевики устраивают "шмон" луганчанам и выгоняют их из автобусов09:26
- Ситуация в пунктах пропуска утром 4 сентября09:04
- Без бюджетников и "важных" гостей из России в Донецке хоронили убитого охранника Захарченко "Славяна". ВИДЕО08:54
- Участь Захарченка была заранее предрешена. ВИДЕО08:43
- Вещие слова Кобзона: "Украинский гимн сыграет в Донецке только после моей смерти". ВИДЕО08:32
- В Ханжонково во время «траура» вывесили поздравительный баннер08:22
- Эти утренние привычки помогут похудеть быстрее22:41
- Врачи рассказали, какое хобби может продлить жизнь22:13
- Защитить артерии от атеросклероза помогут эти продукты18:20
- Супрун рассказала, какие вирусы начнут атаковать украинцев уже в октябре16:01
- Мармелад выводит токсины из организма10:00
- Какие болезни человека лечит кошка09:17
- Как помочь ребенку привыкнуть к школьному графику08:15
- Медики рассказали, какие болезни можно лечить фруктотерапией21:15
- Как использовать смартфон без вреда для здоровья14:45
- Лікарні без лікарів: Супрун вводить чергове «покращення»14:10
- Из Горловки в Донецк пошло «подкрепление»
- На въезде в Донецк со стороны Мотеля огромная очередь. Всех проверяют
- Пассажиры кричали и плакали. В России молния ударила в самолет рейсом Москва - Норильск
- «Любимая жена и четверо сыновей»: кто остался у Захарченко
- Целью был не Захарченко: в Кремле "всплыл" громкий инсайд о смерти главаря "ДНР"
- Донецкие врачи прокомментировали информацию о гибели ребенка от взрыва в кафе "Сепар"
- CМИ: раненый при подрыве Захарченко "министр" Тимофеев не выжил – громкие подробности смерти "Ташкента"
- Жители Донецка не хотят поминать убитого Захарченко: кадры с места смерти главаря "ДНР". ВИДЕО
- В Донецке сообщили сенсационные подробности последних минут Захарченко
- «Должен был уйти»: Гиркин озвучил возможную версию устранения Захарченко