В «ДНР» не исключают возможности объявления мобилизации

03.09.2018 18:55

Член так называемого оперативного командования террористической «ДНР» Эдуард Басурин предположил, что так называемые власти «республики» объявят мобилизацию.

Как передает replyua.net, об этом сегодня сообщает «РИА Новости». Со слов боевика, в случае обострения ситуации предусмотрено проведение мобилизации и сбора резервистов. Также он отметил, что этот план будет воплощен в жизнь, если возникнет необходимость.



«Есть несколько этапов - первый, второй и третий. Возможно, первый и будет задействован», - сказал Басурин, добавив, что нужно смотреть, как будет развиваться ситуация. Более того, он сообщил, что руководство ВСУ якобы дало приказ готовить наступление на Донбассе.



«Наши специалисты проводят анализ распоряжения начальника штаба оккупационных сил Залужного, распространяемого в социальных сетях, о проведении подготовительных мероприятий и соблюдении режима секретности при подготовке к наступлению. По данным из штаба ООС, этот документ является подлинным», - сказал Басурин.