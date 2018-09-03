В «ДНР» не на шутку паникуют: американские военные готовят ВСУ к наступлению

03.09.2018 11:46

На Донбасс якобы приехало множество иностранцев, среди которых высокопоставленные военнослужащие из Соединенных Штатов и Канады.

Как передает replyua.net со ссылкой на «Апостроф», об этом сообщил глава так называемой «пресс-службы» оперативного командования самопровозглашенной «ДНР» Даниил Безсонов. Он отметил, что якобы наемники прибыли в подразделения 56-й мотопехотной и 406-й артиллерийской бригад, которые находятся в районе населенного пункта Урзуф. К тому же, они якобы прибыли в штаб ОТГ «Восток».



«Мы не исключаем, что прибывшие военнослужащие иностранных вооруженных сил будут принимать непосредственное участие в планировании и проведении наступательной операции», — заявил Безсонов.



Напомним, что появился прогноз по Донбассу после убийства Захарченко. В том числе, предполагается, что ликвидация Захарченко – это план Москвы, результатом которого станет медленное замораживание конфликта на Донбассе.