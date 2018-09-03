В Горловке боевики «ДНР» вводят порядки, как в 2014 году

03.09.2018 09:30

Во временно оккупированной Горловке после увеличения комендантского часа боевики «ДНР» «реанимируют» порядки 2014 года. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

После продления комендантского часа, во временно оккупированной Горловке боевики «ДНР» вспоминают «порядки 2014 года». Теперь за нарушение комендантского часа задержанным предстоит не переночевать в «обезьяннике», а отсидеть 30 суток. Якобы, такой срок предписан «новым указанием». Официально о таком «указании» не сообщалось.

Об этом «новшестве» горловчане сообщают в соцсетях:

«Девочки, комендантский час с 23:00 до 5:00 не нарушайте!!! У меня сегодня знакомую закрыли (за нарушение ком. часа) на 30 суток»,

«30 суток???»,

«Мы тоже когда услышали срок подумали не за ком час. А они сказали, что пришло новое указание о времени и о наказании».

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