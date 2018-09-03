В Мариуполь прибыла 317-я колонна Штаба Рината Ахметова

Сегодня утром, 3 сентября, в Мариуполь (Донецкая обл.) прибыла 317-я автоколонна Гуманитарного штаба Рината Ахметова. Девять фур доставили в распределительный центр 180 тонн гуманитарной помощи. Из продуктов будут сформированы наборы выживания, предназначенные для самых нуждающихся жителей Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба Гуманитарного штаба.

Помощь получат жители 28 населенных пунктов.

«Жители территорий вдоль линии соприкосновения больше всего нуждаются в помощи, ведь до сих пор там продолжаются обстрелы. Это тяжелейшие условия для выживания, разрушена инфраструктура, сложно найти работу. Бригады мобильной выдачи Штаба Рината Ахметова доставляют продукты туда, где людям больше не от кого ждать помощи. Продукты предназначены для детей, стариков, людей с инвалидностью, многодетных семей. Многие оказались без самого необходимого – им зачастую негде и не на что купить еду», – говорит Михаил Катеринчак, руководитель проекта Гуманитарного штаба Рината Ахметова.

Чтобы предотвратить гуманитарную катастрофу на Донбассе, Штаб Рината Ахметова регулярно доставляет продукты питания в 85 населенных пунктов прифронтовой зоны. Для множества людей это не только существенная помощь, но и единственная возможностью избежать голода. За четыре года работы Штаба спасены жизни более миллиона Мирных на Донбассе.

Подробную информацию о получении помощи можно узнать, позвонив на горячую линию Штаба: 0800-509-001.

Источник: https://dnews.dn.ua