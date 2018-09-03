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Война на Донбассе: Лавров назвал "единственный способ" разрешения ситуации
Глава российского МИД Сергей Лавров видит единственный выход разрешения ситуации на оккупированном востоке Украины в выполнении минских соглашений, которые, к слову, пророссийские боевики постоянно нарушают.
Лавров заявил, что российская сторона якобы готова идти на компромисс в любом конфликте, где страна-агрессор "помогает его урегулировать", в частности в Сирии и Украине. По его мнению, именно Россия "сыграла решающую роль" в выработке минских соглашений, которые являются единственным путем преодоления кризиса на Донбассе, передает "Диалог.UA" со ссылкой на "Интерфакс-Украина". Глава МИД РФ цинично добавил, что достижение мира на востоке Украины на основе этих договоренностей, "к сожалению, зависит не только от Российской Федерации".
Он отметил, что украинское руководство до выборов не изменит "свою деструктивную линию на саботаж и подрыв" договоренностей "Нормандской четверки" 2015 года. Традиционно глава МИД РФ пожаловался на санкционную политику Штатов в отношении России и призвал избрать путь компромиссов в решении конфликтов. Ранее представитель России рассказал, как Москва будет отвечать на антироссийские санкции Вашингтона. Кроме того, он стал угрожать Америке войной в случае ее вмешательства в сирийский конфликт.
Также Лавров нашел повод России отказаться от встречи с представителями "Нормандской четверки" в связи с ликвидацией Захарченко.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, война, конфликт, Сирия, Лавров
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