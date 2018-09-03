Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Война на Донбассе: Лавров назвал "единственный способ" разрешения ситуации

03.09.2018 16:55
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Война на Донбассе: Лавров назвал "единственный способ" разрешения ситуации

Глава российского МИД Сергей Лавров видит единственный выход разрешения ситуации на оккупированном востоке Украины в выполнении минских соглашений, которые, к слову, пророссийские боевики постоянно нарушают.

Лавров заявил, что российская сторона якобы готова идти на компромисс в любом конфликте, где страна-агрессор "помогает его урегулировать", в частности в Сирии и Украине. По его мнению, именно Россия "сыграла решающую роль" в выработке минских соглашений, которые являются единственным путем преодоления кризиса на Донбассе, передает "Диалог.UA" со ссылкой на "Интерфакс-Украина". Глава МИД РФ цинично добавил, что достижение мира на востоке Украины на основе этих договоренностей, "к сожалению, зависит не только от Российской Федерации".

Он отметил, что украинское руководство до выборов не изменит "свою деструктивную линию на саботаж и подрыв" договоренностей "Нормандской четверки" 2015 года. Традиционно глава МИД РФ пожаловался на санкционную политику Штатов в отношении России и призвал избрать путь компромиссов в решении конфликтов. Ранее представитель России рассказал, как Москва будет отвечать на антироссийские санкции Вашингтона. Кроме того, он стал угрожать Америке войной в случае ее вмешательства в сирийский конфликт.

Также Лавров нашел повод России отказаться от встречи с представителями "Нормандской четверки" в связи с ликвидацией Захарченко.

Источник: www.dialog.ua 



Теги: Донбасс, война, конфликт, Сирия, Лавров
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх