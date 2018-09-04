Без бюджетников и "важных" гостей из России в Донецке хоронили убитого охранника Захарченко "Славяна". ВИДЕО

04.09.2018 08:54

Террориста погребли скромно, без того пафоса и показухи, которая царила вчера, 2 сентября, на похоронах самого Захарченко.

Уничтоженного взрывом боевика Вячеслава Доценко пришли проводить его друзья-террористы, родственники и несколько "высокопоставленных" деятелей из "ДНР", передает "Диалог.UA".

Поскорбев показушно на камеры многочисленных пропагандистских СМИ вчера 2 сентября, из Донецка разъехались Поклонская, Аксенов, луганские террористы и прочие сепаратисты. На похоронах "Славяна" не было шеренг из автобусов, и "убитых горем" дончан, которых в приказном порядке согнали на прощание с Захарченко.

Российского террориста, как и Захарченко, хоронили в закрытом гробу. Его даже не открыли, когда процессия пришла на кладбище. В то время как на похоронах "курмаршала" его родные все-таки попросили приподнять крышку гроба, чтобы взглянуть последний раз на боевика.

Кадры в Сети распространили сепаратистские ресурсы. Когда тело 44-летнего террориста уже опустили в могилу, орки сделали несколько залпов.

Напомним, Захарченко уничтожили взрывом бомбы 31 августа в оккупированном Донецке, когда террорист с охраной прибыл в кафе "Сепар", чтобы провести переговоры и заодно помянуть умершего 30 августа "народного артиста" "ДНР" Кобзона.

Также в Донецке рассказали, кто может быть теперь следующим после уничтожения экс-главаря "ДНР".