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Боевики «ДНР» угрожают провести мобилизацию населения
04.09.2018 11:06
На временно оккупированных территориях Донецкой области боевики «ДНР» угрожают местному населению «мобилизацией» и «сборами резервистов».
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Главари боевиков «ДНР» и оккупационных «властей ДНР» запугивают население «мобилизацией» и «сборами резервистов». Информацию с заявлением об этом «представителя оперативного командования ДНР» Эдуарда Басурина распространяют на подконтрольных оккупационным «властям» пабликах:
«В планах это (мобилизация и сборы резервистов) всегда существует. При необходимости, если это будет нужно, этот план будет реализован в действии. Есть несколько этапов – первый, второй и третий. Может, первый и будет задействован. Нужно будет смотреть, как будет развиваться ситуация».
Теги: Донбасс, оккупация, мобилизация, ДНР, боевики, Басурин, резервисты
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