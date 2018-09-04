Боевики «ДНР» задержали более 300 человек

04.09.2018 09:45

Боевики «ДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донбасса за нарушение комендантского часа задержали более 300 человек.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

На временно оккупированных территориях Донецкой области боевики «ДНР» и российские оккупанты за три дня с 31августа по 2 сентября задержали более 300 человек за нарушение комендантского часа.

Кроме того, что после убийства главаря «ДНР» Александра Захарченко комендантский час продлен, боевики «ДНР» задержанных за нарушение комендантского часа подвергают аресту и отправляют в СИЗО.