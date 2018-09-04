«Чебурашка очень важный»: «советник» Захарченко сделал странное заявление

04.09.2018 13:46

Так называемый «советник» убитого главаря «ДНР» Александра Захарченко Александр Казаков сделал необычное заявление из-за разбитой вывески кафе «Сепар».

Казакова сильно огорчил тот факт, что в момент взрыва с вывески кафе отвалилась фигурка Чебурашки в камуфляже, которую он назвал символом «ракетных войск «ДНР».

Оккупант отметил: «Это боевой Чебурашка. Дело в том, что созданные в «ДНР» с нуля ракетные системы залпового огня тоже называются «Чебурашка». И это символ ракетных войск стратегического назначения. Точнее, тактического, стратегических ракет у нас нет. Поэтому такой Чебурашка очень важный».

Источник: donpress.com