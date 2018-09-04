- В ОБСЕ ДОПУСТИЛИ ПРОВЕДЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ ГИБЕЛИ ЗАХАРЧЕНКО21:45
- Геращенко: Россия не дает ответа, куда исчез Плотницкий21:30
- Убийство Захарченко: Украина потребовала от РФ пояснений, что на ее территории делают российские следователи21:15
- Пенсионеры ни при чем: в "ДНР" рассказали о ходе расследования ликвидации Захарченко 21:00
- Генерал прокомментировал возможность возвращения Гиркина в ОРДЛО20:46
- Стало известно, когда возобновит работу КПВВ «Станица Луганская»20:30
- «Власти» ОРДО объяснили, куда исчезли фигуры «Битлз», стоявшие возле «Ливерпуля»20:00
- "Синьйор Помидор" Трапезников на выход: Сурков определился с кандидатурой в новые главари "ДНР"19:48
- «ДНР» потребовала в Минске запретить деятельность ДРГ на Донбассе19:18
- В Мариуполе нашли схрон оружия, владелец которого участвовал в захвате здания ГУВД18:17
Еще одна культовая скульптура Донецка отправилась на металлолом: оккупантов поймали за кражей "Битлов"
В оккупированном террористами "ДНР" городе Донецке украли еще одну знаменитую статую - памятник легендарной британской группе The Beatles.
На новое преступление "русского мира" в Донецке внимание обратил twitter-аккаунт Necro Mancer, передает "Диалог.UA".
Стоит отметить, что скульптуру The Beatles установили в Донецке еще в 2006 году рядом с популярным студенческим фастфуд-кафе "Ливерпуль". Как и другие монументы, встречи с "русским миром" он не пережил. На днях дончане обнаружили, что культовый памятник средь бела дня неизвестные срезали болгаркой, погрузили в авто и увезли в неизвестном направлении. Уверяли, что на "реставрацию".
Соцсети не верят, что The Beatles вернется обратно к "Ливерпулю". По мнению большинства, монумент уже сдали на металлолом. Если это правда, то похитители здорово просчитались. Дело в том, что он был создан харьковским скульптором Владимиром Антиповым из пластмассы и окрашен под бронзу.
Последнее, вполне возможно, ввело похитителей в заблуждение. "На цветмет вряд ли. Скорее всего, в российские еб**я увезли, в Бурятию например", - высказал предположение еще один комментатор. Некоторые предположили, что надругались над памятником пособники "русского мира" из-за ненависти к британцам. "Ну что вы все такие меркантильные? Дело в скрепах! Они (The Beatles) ж из Ге**ропы.
Более того, с них и подобных им началась культурная экспансия свободы, прав человека, пацифизма. Конечно, таким не место в "русском мире"", - выразила уверенность пользовательница соцсети.
Примечательно, что это далеко не первый памятник в оккупированном Донецке, который исчез после такой вот "реставрации". Пример тому инсталляция у "Донбасс-арены" аббревиатуры FCSD в честь ФК "Шахтер".
Теги: Донецк, Донбасс, кража, Ливерпуль, Битлз, скульптура, металлолом, ДНР
- В ОБСЕ ДОПУСТИЛИ ПРОВЕДЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ ГИБЕЛИ ЗАХАРЧЕНКО21:45
- Геращенко: Россия не дает ответа, куда исчез Плотницкий21:30
- Убийство Захарченко: Украина потребовала от РФ пояснений, что на ее территории делают российские следователи21:15
- Пенсионеры ни при чем: в "ДНР" рассказали о ходе расследования ликвидации Захарченко 21:00
- Генерал прокомментировал возможность возвращения Гиркина в ОРДЛО20:46
- Стало известно, когда возобновит работу КПВВ «Станица Луганская»20:30
- «Власти» ОРДО объяснили, куда исчезли фигуры «Битлз», стоявшие возле «Ливерпуля»20:00
- "Синьйор Помидор" Трапезников на выход: Сурков определился с кандидатурой в новые главари "ДНР"19:48
- «ДНР» потребовала в Минске запретить деятельность ДРГ на Донбассе19:18
- В Хрустальном боевики «ЛНР» оцепили бывший АТБ18:30
- Как защититься от энергетических вампиров на работе и в семье22:34
- Медики подсказали самый быстрый способ справиться с бессонницей22:01
- В ОБСЕ ДОПУСТИЛИ ПРОВЕДЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ ГИБЕЛИ ЗАХАРЧЕНКО21:45
- Геращенко: Россия не дает ответа, куда исчез Плотницкий21:30
- Убийство Захарченко: Украина потребовала от РФ пояснений, что на ее территории делают российские следователи21:15
- Пенсионеры ни при чем: в "ДНР" рассказали о ходе расследования ликвидации Захарченко 21:00
- Генерал прокомментировал возможность возвращения Гиркина в ОРДЛО20:46
- Стало известно, когда возобновит работу КПВВ «Станица Луганская»20:30
- Какие знаки зодиака самые глазливые20:15
- «Власти» ОРДО объяснили, куда исчезли фигуры «Битлз», стоявшие возле «Ливерпуля»20:00
- Как защититься от энергетических вампиров на работе и в семье22:34
- Медики подсказали самый быстрый способ справиться с бессонницей22:01
- Какие знаки зодиака самые глазливые20:15
- Основные признаки избытка соли в организме17:15
- Благотворители и хоккеисты вручили первоклассникам Донбасса рюкзаки и канцелярию15:55
- Эти продукты вызывают пищевую зависимость15:10
- Немецкие ученые назвали полезную для сердца дозу кофе11:31
- В Раде провалили закон, позволяющий снизить цены на лекарства11:15
- Названы самые злопамятные знаки Зодиака10:40
- 7 этапов отношений, ведущих к настоящей любви20:41
- Стало известно, кому хотели "передать привет" смертью Захарченко
- Підвали Луганська поповнились новими патріотами
- В оккупированном Донецке перекрыт въезд со стороны Макеевки
- В Донецке «пилят на метал» завод Точмаш
- СМИ: Тело Захарченко еще не успело остыть, а посол РФ в США Антонов уже "слил" заказчика убийства
- Доллар рухнет, а наличка станет дефицитом: какое будущее ждет украинцев
- Война на Донбассе: Лавров назвал "единственный способ" разрешения ситуации
- Еще одна культовая скульптура Донецка отправилась на металлолом: оккупантов поймали за кражей "Битлов"
- "Убийц Захарченко ищут, очень злые": в Луганске боевики устраивают "шмон" луганчанам и выгоняют их из автобусов
- Разгадка тайны близка: на кладбище по просьбе родителей приоткрыли гроб с телом Захарченко – кадры