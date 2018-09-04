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Грызлов: Россия поднимет вопрос о международном расследовании убийства Захарченко

04.09.2018 15:06
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Грызлов: Россия поднимет вопрос о международном расследовании убийства Захарченко

На предстоящем заседании контактной группы в Минске Россия потребует провести международное расследование убийства главаря «ДНР» Александра Захарченко.

Полпред РФ на Минских переговорах Борис Грызлов отметил: «Завтра на заседании контактной группы мы поднимем вопрос о международном расследовании убийства лидера ДНР Александра Захарченко, передает donpress.com.

Считаю, что это расследование должно быть максимально открытым и объективным, с привлечением всех участников минского процесса».

По его словам, комплекс мер по выполнению Минских соглашений от 12 февраля 2015 года был одобрен Советом Безопасности ООН: «Считаю необходимым при организации этой работы [расследования] задействовать потенциал контактной группы, которая регулярно проводит свои заседания с привлечением ОБСЕ.

Представители ОБСЕ постоянно работают в контактной группе и ее подгруппах. Кроме того, ОБСЕ представлена на территории конфликта».



Теги: Россия, Донбасс, убийство, ООН, ОБСЕ, Захарченко, РФ, Минские соглашения
 
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