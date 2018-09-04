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Контрольні пункти в'їзду-виїзду з боку України працюють нестабільно
Після ЧП у «Сєпарі» разом з масовими облавами та затриманнями у Донецьку були впроваджені відновлення комендантського часу та заборона виїзду за межі «республіки» в Україну, Росію чи «ЛНР» без особистого дозволу Трапєзнікова. Проте 1 вересня пункти пропуску з певними обмеженнями, але все ж таки відкрилися..
Контрольні пункти в'їзду-виїзду з боку України також подекуди працюють нестабільно, але з інших причин. 23 серпня через обстріл було припинено функціонування КПВВ «Майорськ». Він був знову відкритий 28 серпня, три доби люди жили просто на блокпості. 29 серпня у зв'язку з пожежею степового масиву в районі КПВВ «Новотроїцьке» був введений режим «червоний». Через пожежу відбувалась детонація мін, тож людей евакуювали, пропуск через лінію розмежування не проводився до 31 серпня. А з 2 до 7 вересня на реконструкцію закрито КПВВ «Станиця Луганська».
Источник #FreeЗОНА
Теги: Донбасс, работа, график, КПВВ
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