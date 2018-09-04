- В ОБСЕ ДОПУСТИЛИ ПРОВЕДЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ ГИБЕЛИ ЗАХАРЧЕНКО21:45
- Геращенко: Россия не дает ответа, куда исчез Плотницкий21:30
- Убийство Захарченко: Украина потребовала от РФ пояснений, что на ее территории делают российские следователи21:15
- Пенсионеры ни при чем: в "ДНР" рассказали о ходе расследования ликвидации Захарченко 21:00
- Генерал прокомментировал возможность возвращения Гиркина в ОРДЛО20:46
- Стало известно, когда возобновит работу КПВВ «Станица Луганская»20:30
- «Власти» ОРДО объяснили, куда исчезли фигуры «Битлз», стоявшие возле «Ливерпуля»20:00
- "Синьйор Помидор" Трапезников на выход: Сурков определился с кандидатурой в новые главари "ДНР"19:48
- «ДНР» потребовала в Минске запретить деятельность ДРГ на Донбассе19:18
- В Мариуполе нашли схрон оружия, владелец которого участвовал в захвате здания ГУВД18:17
Кремлевский след убийства Захарченко: в день взрыва в Донецке заметили цепь странных событий
В Сети появилась новая информация о возможном участии спецподразделения российских спецслужб в ликвидации главаря "ДНР" Александра Захарченко в Донецке.
Волонтер Юрий Мысягин на своей странице в социальной сети поделился информацией от украинских патриотов, живущих на временно неподконтрольной Украине территории Донецкой области, передает dialog.ua.
Согласно данным очевидцев, 31 августа в 9:30 утра на оккупированной территории в районе граничащем с РФ, прошел слух о временном закрытии границы со стороны России.
Примерно в 11:00 на пограничный пост в районе Успенки со стороны РФ заехало два КамАЗа вооруженных людей. Мысягин пишет, что согласно полученным данным границу российские военные не пересекали, однако находились на пункте пропуска целый день в специальном обмундировании. Около полуночи к пропускному пункту по грунтовым дорогам со стороны Донецка подъехали 5 автомобилей представительского класса.
Три автомобиля без досмотра сразу проехали на территорию РФ. Когда именно автомобили попали на территорию Украины, остается неизвестным. "Как они пишут: "ночью проехать КПП нельзя, положат еще до КПП, там доты оборудованы - только днем", а эти три автомобиля пропустили вообще без досмотра", - отметил волонтер.
При этом Мысягин дает понять, что смерть Захарченко сопровождала цепь странных событий на фоне прибытия спецподразделения из России в Донецк в день убийства.
СМИ напоминают, что на Донбассе продолжается систематическая зачистка главарей "ДНР", которые были лидерами движения оккупантов начиная с 2014 года.
Теги: Россия, Донецк, Донбасс, убийство, взрыв, граница, ДНР, КПП, Захарченко, пункты пропуска, соцсети, РФ
- На пунктах пропуска с РФ «граждан ДНР» заставляют заполнять «миграционки»
- Убийство Захарченко в Донецке: ФСБ в заявлении официально подтвердила приказ Путина по Донбассу
- "Будущего здесь нет..." - житель Донецка рассказал, до чего Захарченко довел оккупированный Донбасс
- Захарченко готовит взрыв в Украине на День независимости: боевики получили приказ из Донецка
- "Понесут наказание", - Путин экстренно отреагировал на убийство в Донецке своего ставленника Захарченко
- Без бюджетников и "важных" гостей из России в Донецке хоронили убитого охранника Захарченко "Славяна". ВИДЕО
- В ОБСЕ ДОПУСТИЛИ ПРОВЕДЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ ГИБЕЛИ ЗАХАРЧЕНКО21:45
- Геращенко: Россия не дает ответа, куда исчез Плотницкий21:30
- Убийство Захарченко: Украина потребовала от РФ пояснений, что на ее территории делают российские следователи21:15
- Пенсионеры ни при чем: в "ДНР" рассказали о ходе расследования ликвидации Захарченко 21:00
- Генерал прокомментировал возможность возвращения Гиркина в ОРДЛО20:46
- Стало известно, когда возобновит работу КПВВ «Станица Луганская»20:30
- «Власти» ОРДО объяснили, куда исчезли фигуры «Битлз», стоявшие возле «Ливерпуля»20:00
- "Синьйор Помидор" Трапезников на выход: Сурков определился с кандидатурой в новые главари "ДНР"19:48
- «ДНР» потребовала в Минске запретить деятельность ДРГ на Донбассе19:18
- В Хрустальном боевики «ЛНР» оцепили бывший АТБ18:30
- Как защититься от энергетических вампиров на работе и в семье22:34
- Медики подсказали самый быстрый способ справиться с бессонницей22:01
- В ОБСЕ ДОПУСТИЛИ ПРОВЕДЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ ГИБЕЛИ ЗАХАРЧЕНКО21:45
- Геращенко: Россия не дает ответа, куда исчез Плотницкий21:30
- Убийство Захарченко: Украина потребовала от РФ пояснений, что на ее территории делают российские следователи21:15
- Пенсионеры ни при чем: в "ДНР" рассказали о ходе расследования ликвидации Захарченко 21:00
- Генерал прокомментировал возможность возвращения Гиркина в ОРДЛО20:46
- Стало известно, когда возобновит работу КПВВ «Станица Луганская»20:30
- Какие знаки зодиака самые глазливые20:15
- «Власти» ОРДО объяснили, куда исчезли фигуры «Битлз», стоявшие возле «Ливерпуля»20:00
- Как защититься от энергетических вампиров на работе и в семье22:34
- Медики подсказали самый быстрый способ справиться с бессонницей22:01
- Какие знаки зодиака самые глазливые20:15
- Основные признаки избытка соли в организме17:15
- Благотворители и хоккеисты вручили первоклассникам Донбасса рюкзаки и канцелярию15:55
- Эти продукты вызывают пищевую зависимость15:10
- Немецкие ученые назвали полезную для сердца дозу кофе11:31
- В Раде провалили закон, позволяющий снизить цены на лекарства11:15
- Названы самые злопамятные знаки Зодиака10:40
- 7 этапов отношений, ведущих к настоящей любви20:41
- Стало известно, кому хотели "передать привет" смертью Захарченко
- Підвали Луганська поповнились новими патріотами
- В оккупированном Донецке перекрыт въезд со стороны Макеевки
- В Донецке «пилят на метал» завод Точмаш
- СМИ: Тело Захарченко еще не успело остыть, а посол РФ в США Антонов уже "слил" заказчика убийства
- Доллар рухнет, а наличка станет дефицитом: какое будущее ждет украинцев
- Война на Донбассе: Лавров назвал "единственный способ" разрешения ситуации
- Еще одна культовая скульптура Донецка отправилась на металлолом: оккупантов поймали за кражей "Битлов"
- "Убийц Захарченко ищут, очень злые": в Луганске боевики устраивают "шмон" луганчанам и выгоняют их из автобусов
- Разгадка тайны близка: на кладбище по просьбе родителей приоткрыли гроб с телом Захарченко – кадры