Кремлевский след убийства Захарченко: в день взрыва в Донецке заметили цепь странных событий

04.09.2018 17:46

В Сети появилась новая информация о возможном участии спецподразделения российских спецслужб в ликвидации главаря "ДНР" Александра Захарченко в Донецке.

Волонтер Юрий Мысягин на своей странице в социальной сети поделился информацией от украинских патриотов, живущих на временно неподконтрольной Украине территории Донецкой области, передает dialog.ua.

Согласно данным очевидцев, 31 августа в 9:30 утра на оккупированной территории в районе граничащем с РФ, прошел слух о временном закрытии границы со стороны России.

Примерно в 11:00 на пограничный пост в районе Успенки со стороны РФ заехало два КамАЗа вооруженных людей. Мысягин пишет, что согласно полученным данным границу российские военные не пересекали, однако находились на пункте пропуска целый день в специальном обмундировании. Около полуночи к пропускному пункту по грунтовым дорогам со стороны Донецка подъехали 5 автомобилей представительского класса.

Три автомобиля без досмотра сразу проехали на территорию РФ. Когда именно автомобили попали на территорию Украины, остается неизвестным. "Как они пишут: "ночью проехать КПП нельзя, положат еще до КПП, там доты оборудованы - только днем", а эти три автомобиля пропустили вообще без досмотра", - отметил волонтер.

При этом Мысягин дает понять, что смерть Захарченко сопровождала цепь странных событий на фоне прибытия спецподразделения из России в Донецк в день убийства.

СМИ напоминают, что на Донбассе продолжается систематическая зачистка главарей "ДНР", которые были лидерами движения оккупантов начиная с 2014 года.