Наблюдатели СММ ОБСЕ развенчали миф о количестве народа на похоронах Захарченко

04.09.2018 12:24

Наблюдатели СММ ОБСЕ развенчали миф подконтрольных оккупационным «властям ДНР» пропагандистов и российских СМИ о невероятном количестве людей на похоронах главаря «ДНР» Александра Захарченко.

Оказывается, «пришедших на похороны» было всего… несколько тысяч, а не 2 миллиона. Кроме того, большое количество вооруженных боевиков «ДНР» в городе мотивировалось «проведением учений по противодействию терактам».

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 2 сентября 2018 года, имеющемся в открытом доступе,

«После взрыва 31 августа, вследствие которого, по сообщениям, погиб Александр Захарченко и были ранены другой член вооруженных формирований и не менее 9 других человек, по наблюдениям СММ, обстановка в центре Донецка (неподконтрольный правительству) была спокойной несколько тысяч человек (мужчины и женщины, в возрасте от 18 до 60 лет), которые собрались перед зданием театра оперы и балета, расположенного на ул. Артема, 82. Они пришли на анонсированную «церемонию прощания» с погибшим Захарченко. На фасаде здания театра наблюдатели видели большой плакат с портретом Захарченко. На месте находилось не менее 100 членов вооруженных формирований, некоторые из которых были вооружены автоматами и пистолетами; они охраняли место события. На бульваре Пушкина, где произошел взрыв, наблюдатели также видели не менее 100 членов вооруженных формирований, некоторые из которых были вооружены автоматами. По словам некоторых из них, их присутствие на бульваре Пушкина было связано с проведением «учений по противодействию террористическим актам».