- На шахте «Холодная балка» в Макеевке погибли 3 горняка16:24
- Стало известно, что происходит в "ДНР" после громкой ликвидации Захарченко15:44
- Действия Кабмина по выплатам пенсий переселенцам идут вразрез с решением суда - юрист15:23
- Грызлов: Россия поднимет вопрос о международном расследовании убийства Захарченко15:06
- Три в одном: В Мариуполе открылась единственная в Украине камерная филармония14:47
- Стоит ли Трапезников за убийством Захарченко: кому в Донецке была выгодна смерть главаря "ДНР" - версия Фесенко14:27
- «Чебурашка очень важный»: «советник» Захарченко сделал странное заявление13:46
- Убийство Захарченко в Донецке: ФСБ в заявлении официально подтвердила приказ Путина по Донбассу13:24
- В Старобешево ставят «поминальные столики» - поминать главаря «ДНР» Захарченко13:06
- "Захарченко лично пытал и убивал пленных солдат ВСУ", - эксперт о плане ликвидации главного боевика Донецка12:44
Наблюдатели СММ ОБСЕ развенчали миф о количестве народа на похоронах Захарченко
Наблюдатели СММ ОБСЕ развенчали миф подконтрольных оккупационным «властям ДНР» пропагандистов и российских СМИ о невероятном количестве людей на похоронах главаря «ДНР» Александра Захарченко.
Оказывается, «пришедших на похороны» было всего… несколько тысяч, а не 2 миллиона. Кроме того, большое количество вооруженных боевиков «ДНР» в городе мотивировалось «проведением учений по противодействию терактам».
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 2 сентября 2018 года, имеющемся в открытом доступе,
«После взрыва 31 августа, вследствие которого, по сообщениям, погиб Александр Захарченко и были ранены другой член вооруженных формирований и не менее 9 других человек, по наблюдениям СММ, обстановка в центре Донецка (неподконтрольный правительству) была спокойной несколько тысяч человек (мужчины и женщины, в возрасте от 18 до 60 лет), которые собрались перед зданием театра оперы и балета, расположенного на ул. Артема, 82. Они пришли на анонсированную «церемонию прощания» с погибшим Захарченко. На фасаде здания театра наблюдатели видели большой плакат с портретом Захарченко. На месте находилось не менее 100 членов вооруженных формирований, некоторые из которых были вооружены автоматами и пистолетами; они охраняли место события. На бульваре Пушкина, где произошел взрыв, наблюдатели также видели не менее 100 членов вооруженных формирований, некоторые из которых были вооружены автоматами. По словам некоторых из них, их присутствие на бульваре Пушкина было связано с проведением «учений по противодействию террористическим актам».
Теги: Россия, Донбасс, СМИ, похороны, ДНР, боевики, Захарченко, СММ ОБСЕ
- У Захарченко вновь пытаются угрожать Порошенко – подробности заявления
- Захарченко обвинил Россию в отсутствии бензина в ДНР
- У Захарченко в «ДНР» на блокпостах увеличивается количество вооруженных боевиков
- "Луганда" станет второй скрипкой, а донецкие вырвутся вперед: в Кремле заговорили об объединении "ЛНР/ДНР" – эксперт озвучил "план Путина"
- Россия возвращает "ДНР" в состав Украины: Захарченко предупредили на российском ТВ
- Женщина представилась дочерью боевика Захарченка и получила кредит в ДНР на 3 миллиона рублей
- На шахте «Холодная балка» в Макеевке погибли 3 горняка16:24
- Стало известно, что происходит в "ДНР" после громкой ликвидации Захарченко15:44
- Действия Кабмина по выплатам пенсий переселенцам идут вразрез с решением суда - юрист15:23
- Грызлов: Россия поднимет вопрос о международном расследовании убийства Захарченко15:06
- Три в одном: В Мариуполе открылась единственная в Украине камерная филармония14:47
- Стоит ли Трапезников за убийством Захарченко: кому в Донецке была выгодна смерть главаря "ДНР" - версия Фесенко14:27
- «Чебурашка очень важный»: «советник» Захарченко сделал странное заявление13:46
- Убийство Захарченко в Донецке: ФСБ в заявлении официально подтвердила приказ Путина по Донбассу13:24
- В Старобешево ставят «поминальные столики» - поминать главаря «ДНР» Захарченко13:06
- "Захарченко лично пытал и убивал пленных солдат ВСУ", - эксперт о плане ликвидации главного боевика Донецка12:44
- На шахте «Холодная балка» в Макеевке погибли 3 горняка16:24
- Захарченко убит, и «республикам» конец. «Народными» уже не будут16:06
- Стало известно, что происходит в "ДНР" после громкой ликвидации Захарченко15:44
- Действия Кабмина по выплатам пенсий переселенцам идут вразрез с решением суда - юрист15:23
- Киевстар запустил сервис платежей "телефонными" деньгами15:15
- Грызлов: Россия поднимет вопрос о международном расследовании убийства Захарченко15:06
- Три в одном: В Мариуполе открылась единственная в Украине камерная филармония14:47
- Стоит ли Трапезников за убийством Захарченко: кому в Донецке была выгодна смерть главаря "ДНР" - версия Фесенко14:27
- И не надейтесь! Повышения зарплаты учителям не будет14:02
- «Чебурашка очень важный»: «советник» Захарченко сделал странное заявление13:46
- Захарченко убит, и «республикам» конец. «Народными» уже не будут16:06
- Эти утренние привычки помогут похудеть быстрее22:41
- Врачи рассказали, какое хобби может продлить жизнь22:13
- Защитить артерии от атеросклероза помогут эти продукты18:20
- Супрун рассказала, какие вирусы начнут атаковать украинцев уже в октябре16:01
- Мармелад выводит токсины из организма10:00
- Какие болезни человека лечит кошка09:17
- Как помочь ребенку привыкнуть к школьному графику08:15
- Медики рассказали, какие болезни можно лечить фруктотерапией21:15
- Как использовать смартфон без вреда для здоровья14:45
- Из Горловки в Донецк пошло «подкрепление»
- На въезде в Донецк со стороны Мотеля огромная очередь. Всех проверяют
- «Любимая жена и четверо сыновей»: кто остался у Захарченко
- Пассажиры кричали и плакали. В России молния ударила в самолет рейсом Москва - Норильск
- Целью был не Захарченко: в Кремле "всплыл" громкий инсайд о смерти главаря "ДНР"
- В Донецке сообщили сенсационные подробности последних минут Захарченко
- Донецкие врачи прокомментировали информацию о гибели ребенка от взрыва в кафе "Сепар"
- CМИ: раненый при подрыве Захарченко "министр" Тимофеев не выжил – громкие подробности смерти "Ташкента"
- Жители Донецка не хотят поминать убитого Захарченко: кадры с места смерти главаря "ДНР". ВИДЕО
- «Должен был уйти»: Гиркин озвучил возможную версию устранения Захарченко