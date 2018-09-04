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Один из главарей «ДНР» рассказал, как будет отомщен Захарченко

04.09.2018 22:47
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Один из главарей «ДНР» рассказал, как будет отомщен Захарченко

Экс-главарь участников НВФ «Пятнашка» Ахра Авидзба (Абхаз) после убийства главаря ОРДО Александра Захарченко заявил, что оккупанты «захватят Киев совместно с военнослужащими ВСУ»
Так, оккупант в эфире одного из российских телеканалов заявил: «ВСУ мы не виним. Мы знаем, что когда что-то начнется, половина из этих ВСУшников вместе с нами будут заходить в Киев. Мы будем мстить точечно!».
Источник ДонПресс



Теги: Донбасс, месть, Захарченко, оккупанты
 
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