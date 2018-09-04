Розпочаті розмінування на Південно-Донбаському водогоні поблизу Авдіївки и газорозподільній станції «Мар’їнка»

04.09.2018 19:18

У мешканців прифронтових територій Донецькій області з’явилася надія на повернення здобутків цивілізації - розпочаті розмінування та ремонтно-відновлювальні роботи на Південно-Донбаському водогоні поблизу Авдіївки, газорозподільній станції «Мар’їнка» та інших стратегічних інфраструктурних об’єктах.

Деякі з них потребували відбудови ще з 2014 року. Для цього отримано відповідні гарантії безпеки від російської сторони, відсутністю яких пояснював свою бездіяльність попередній керівник Донецької області Павло Жебрівський. В той час, як Жебрівському не вдалося знайти порозуміння навіть з власними військово-цивільними адміністраціями, новий голова ДонОДА Олександр Куць через плідну співпрацю з командуванням ООС та облгазом вже має в своєму активі газопровод Очеретино-Авдіївка, запущений на початку серпня.

Источник #FreeЗМІНИ