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Розвісили кришталеві люстри, але «зекономили» на туалетних кімнатах. У Маріуполі на відкритті відремонтованого технічного ліцею відбувся казус

04.09.2018 20:11
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Розвісили кришталеві люстри, але «зекономили» на туалетних кімнатах. У Маріуполі на відкритті відремонтованого технічного ліцею відбувся казус

Резонансний казус відбувся у Маріуполі на відкритті відремонтованого технічного ліцею - який, до речі, посів перше місце у рейтингу шкіл Донецької області за результатами ЗНО 2018 року.
У відремонтованій за більш ніж 30 млн грн будівлі ліцею розвісили 22 кришталеві люстри, але «зекономили» на туалетних кімнатах.
Це не перший «туалетний скандал" в Маріуполі: минулого листопада обурення активістів щодо відсутності перегородок та дверцят у шкільних вбиральнях масштабувалося на всю країну. Навіть власне школярі почали звертатись до мера з вимогами захисту своєї приватності. Після всеукраїнського розголосу шкільна та міська адміністрації були змушені внести корективи у проектну документацію, тож подальші ремонти шкіл у Маріуполі вже враховували не лише санітарні норми, а й нову для чиновників норму дитячої гідності.
Ймовірно, ліцей відбудовували за іншим проектом, тож зміни його не торкнулись. Але минулорічний урок не пройшов дарма – цього разу відразу після публікації фото міськрада пообіцяла до 10 вересня зробити у вбиральнях індивідуальні кабінки.
Источник #FreeШКОЛИ



Теги: Донбасс, Мариуполь, лицей, казус
 
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