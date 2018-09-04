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Силы ООС провели блестящую операцию на Донбассе и лишили боевиков их БПЛА – подробности

04.09.2018 08:00
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Силы ООС провели блестящую операцию на Донбассе и лишили боевиков их БПЛА – подробности

Российские боевики в одну из частей украинских защитников на линии разграничения запустили вражеский беспилотник с целью "прощупывания" ситуации.

Однако замысел оккупантов был раскрыт, о чем рассказал командир оперативно-тактической группировки "Север", генерал-лейтенант Владимир Кравченко, передает "Диалог.UA".

Завидев вражеский БПЛА, наши защитники мгновенно его сбили, не дав таким образом оккупантам собрать интересовавшую их информацию.

Остатки аппарата боевиков упали на линии разграничения в так называемой "серой зоне".

Террористы открыли огонь и выслали штурмовую группу боевиков, чтобы забрать обломки БПЛА.

Но сделать это российские оккупанты в конечном итоге так и не сумели.



Теги: Россия, Донбасс, обстрел, беспилотник, боевики, оккупанты, серая зона, ООС
 
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