Стало известно, что происходит в "ДНР" после громкой ликвидации Захарченко

04.09.2018 15:44

Смерть боевика Александра Захарченко вызвала у сепаратистов некий шок, по этой причине в Донецке и по всей псевдореспублике проводят усиленное патрулирование территорий.

Об этом сообщает издание LIGA.net со ссылкой на местных жителей, передает "Диалог.UA".

Российские власти подтверждают раннее опубликованное в СМИ распоряжение Путина о том, что после убийства главаря "ДНР" Александра Захарченко в Донецк была направлена специальная группа ФСБ для расследования взрыва.

Сообщается, что после смерти главаря боевиков непризнанной "республики" в самой так называемой "ДНР" значительно усилили контроль за перемещением граждан и вся территория оккупированной Донецкой области была практически парализована.

Позже контроль на границах значительно снизился, однако количество патрулей в Донецке увеличилось. Жители оккупированных территорий склоняются к тому, что Захарченко был убит своими "сослуживцами" - боевиками. Вчера, 3 сентября, в школах Донецка и области провели "минуту молчания".

В самом Донецке увеличилось количество патрулей и проверяющих. Некоторых людей задерживают для проверки документов, у многих осматривают автомобили и большие сумки.