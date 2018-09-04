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Террорист и экс-глава "ДНР" Бородай принял скандальное решение захватить Киев
Экс-глава "ДНР" Александр Бородай рассказал в прямом эфире о том, что собирается захватить Киев и зарегистрировать там свою организацию.
Бывший глава "ДНР" Александр Бородай начал говорить о захвате Киева. Он угрожал регистрацией в самом сердце Украины своей пророссийской организации, которая состоит из вооруженных отрядов бандитов, сообщает издание "Обозреватель".
Этими мыслями он поделился, когда произошла его дискуссия с украинским политологом Василием Вакаровым. Это случилось в эфире пророссийской программы "60 минут".
Отметим, все началось с довольно пафосного заявления о том, что террористическая группировка "Союз добровольцев Донбасса" готова вступить в ряды воинов "ДНР"и "ЛНР". Александр Бородай является главой этой группировки. Вакаров во время программы спросил у экс-главы "ДНР" о том, где зарегистрирована данная организация.
Именно в этот момент Бородай и озвучил личную угрозу по отношению к Киеву.
Отдельно сепаратист также поделился собственными наблюдениями, которые касаются русского и украинского языков. "Что есть "в Украине", этого я не могу знать. Вот, например, русский язык существует. На нем я каждый день говорю. По правилам этого языка принято говорить "на Украине". Нет, мы на Украине не были зарегистрированы.
Однако когда мы придем в Киев, то обязательно, наверное, сможем пройти процесс перерегистрации", - отметил Александр Бородай.
Теги: Россия, Донбасс, Киев, террорист, захват, ДНР, ЛНР, Бородай
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