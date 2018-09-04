Убийство Захарченко: жители Донецка обратили внимание на странные нестыковки на фото кафе сразу после взрыва

04.09.2018 21:09

Жители Донецка обратили внимание на крайне странные обстоятельства убийства главаря "ДНР" Александра Захарченко, публикуя нестыковки, которые отчетливо проявились при изучении фотографий взорванного кафе "Сепар".

На одном из пабликов в социальной сети жители Донецка пишут, что на стенах подозрительным образом не осталось следов огня, а неразбившиеся лампочки в люстрах и целые бокалы на барной стойке вызывают еще больше подозрений в случившемся в пятницу взрыве. "После взрыва... в кафе висят целые бокалы... удивительно", - написала пользователь Татьяна Тищенко. "Странно, что и бутылка шампанского целая, и бокалы висят целые, и чей-то китель тоже целый, даже не обгоревший. Понятно, что взрывное устройство безоболочное, но температура-то приличная должна быть. Я же не говорю, что там взрыва не было, просто странно, что это все уцелело", - отметил дончанин.

Источник "Диалог.UA"