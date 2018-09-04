Участь Захарченка была заранее предрешена. ВИДЕО

04.09.2018 08:43

Российский блогер Михаил Ронкаинен на своем Youtube канале “ПОЕХАВШИЙ” опубликовал видеоролик с непредвзятым репортажем из оккупированного Донецка, датированный октябрем 2017 года.

В данном сюжете на 13-й минуте, автор показывает отдельный зал военно-исторического музея Великой Отечественной войны, который выделен под события 2014 года, передают news.dn.ua.

Обратите внимание на портреты, так называемых, погибших героев “ДНР”, которые висят в одном ряду.

Автора данного сюжета, удивило, что после портретов убитых боевиков “Моторолы” и “Гиви”, висят рядом еще два портрета, Кобзона и Захарченко, которые даже вместе похоронены 02.09.2018 года.