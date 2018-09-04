В Донецке водителей маршруток обязали «крутить» Кобзона

04.09.2018 11:45

Жители временно оккупированного Донецка рассказывают, что водителей маршруток обязали курить записи Кобзона.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Жители временно оккупированного Донецка рассказывают, что в городе в маршрутных автобусах «Донбасс» водителей обязали курить записи Кобзона. Кроме того, в маршрутках «понатыкали флагов». Что такойподход может не понравиться людям, никого не интересует.

Вот что пишут дончане в соцсетях:

«Похоже, что водители свежесобранных белых маршруток «донбасс» (ну эти, с клеенкой на сиденьях) проходят жесткий идеологический отбор! Один из них сегодня весь утыкался флагами и на всю маршрутку врубил кобзона… все альбомы, наверное, скачал...»