- На шахте «Холодная балка» в Макеевке погибли 3 горняка16:24
- Стало известно, что происходит в "ДНР" после громкой ликвидации Захарченко15:44
- Действия Кабмина по выплатам пенсий переселенцам идут вразрез с решением суда - юрист15:23
- Грызлов: Россия поднимет вопрос о международном расследовании убийства Захарченко15:06
- Три в одном: В Мариуполе открылась единственная в Украине камерная филармония14:47
- Стоит ли Трапезников за убийством Захарченко: кому в Донецке была выгодна смерть главаря "ДНР" - версия Фесенко14:27
- «Чебурашка очень важный»: «советник» Захарченко сделал странное заявление13:46
- Убийство Захарченко в Донецке: ФСБ в заявлении официально подтвердила приказ Путина по Донбассу13:24
- В Старобешево ставят «поминальные столики» - поминать главаря «ДНР» Захарченко13:06
- "Захарченко лично пытал и убивал пленных солдат ВСУ", - эксперт о плане ликвидации главного боевика Донецка12:44
В Горловке боевики «ДНР» проверяют весь городской транспорт
Жители временно оккупированной Горловки сообщают, что боевики «ДНР» не убрали блокпосты в городе и продолжают тотальные проверки городского транспорта.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Во временно оккупированной Горловке боевики «ДНР» и российские оккупанты не убрали блокпосты в городе и продолжают устраивать тотальные проверки всего городского транспорта. Из-за этого в образовываются пробки, люди опаздывают на работу и по делам. Кроме того, горловчане сообщают, что завтра к учебе приступают школьники и студенты и количество народу в транспорте значительно увеличится.
Вот что пишут горловчане в соцсетях:
«Блокпост на Барнсли стоит на месте. Из за того что будний день и люди едут на работу, образовалась нихуёвая очередь Но они упорно продолжают проверять городской транспорт. И причина в том что они с… т движняка у орков. В 19.30 31.08 на передовой не знали что захар с…х»,
«Нужно чем то занять полицаев, орков и мгбшников, поэтому и понаставили бесполезных постов. Ну а люди… На людей этим п…… м было начать с самого начала»,
«А завтра ещё школьники и студенты поедут. Будет весело».
Не менее сложная обстановка и во временно оккупированной Макеевке:
«16.30 на Мотеле шмон в/из макшоссе, пробка».
Теги: Донбасс, Горловка, транспорт, пробка, блокпост, ДНР, соцсети, проверки
- Жители оккупированных территорий Донетчины рассказали о работе «открытого» блокпоста
- Жители "ДНР" возмущены беззаконием боевиков Захарченко под Горловкой и неожиданно хвалят Украину
- Боевики «ДНР» переносят блокпост. Два дня проезд будет закрыт
- «Мэр» Горловки «обиделся» на критику горловчан
- "Бомбануло мощно": в оккупированной Горловке прогремели взрывы, террористы готовятся к наступлению
- Боевики «ДНР» на блокпосту под Горловкой издеваются над людьми
- На шахте «Холодная балка» в Макеевке погибли 3 горняка16:24
- Стало известно, что происходит в "ДНР" после громкой ликвидации Захарченко15:44
- Действия Кабмина по выплатам пенсий переселенцам идут вразрез с решением суда - юрист15:23
- Грызлов: Россия поднимет вопрос о международном расследовании убийства Захарченко15:06
- Три в одном: В Мариуполе открылась единственная в Украине камерная филармония14:47
- Стоит ли Трапезников за убийством Захарченко: кому в Донецке была выгодна смерть главаря "ДНР" - версия Фесенко14:27
- «Чебурашка очень важный»: «советник» Захарченко сделал странное заявление13:46
- Убийство Захарченко в Донецке: ФСБ в заявлении официально подтвердила приказ Путина по Донбассу13:24
- В Старобешево ставят «поминальные столики» - поминать главаря «ДНР» Захарченко13:06
- "Захарченко лично пытал и убивал пленных солдат ВСУ", - эксперт о плане ликвидации главного боевика Донецка12:44
- На шахте «Холодная балка» в Макеевке погибли 3 горняка16:24
- Захарченко убит, и «республикам» конец. «Народными» уже не будут16:06
- Стало известно, что происходит в "ДНР" после громкой ликвидации Захарченко15:44
- Действия Кабмина по выплатам пенсий переселенцам идут вразрез с решением суда - юрист15:23
- Киевстар запустил сервис платежей "телефонными" деньгами15:15
- Грызлов: Россия поднимет вопрос о международном расследовании убийства Захарченко15:06
- Три в одном: В Мариуполе открылась единственная в Украине камерная филармония14:47
- Стоит ли Трапезников за убийством Захарченко: кому в Донецке была выгодна смерть главаря "ДНР" - версия Фесенко14:27
- И не надейтесь! Повышения зарплаты учителям не будет14:02
- «Чебурашка очень важный»: «советник» Захарченко сделал странное заявление13:46
- Захарченко убит, и «республикам» конец. «Народными» уже не будут16:06
- Эти утренние привычки помогут похудеть быстрее22:41
- Врачи рассказали, какое хобби может продлить жизнь22:13
- Защитить артерии от атеросклероза помогут эти продукты18:20
- Супрун рассказала, какие вирусы начнут атаковать украинцев уже в октябре16:01
- Мармелад выводит токсины из организма10:00
- Какие болезни человека лечит кошка09:17
- Как помочь ребенку привыкнуть к школьному графику08:15
- Медики рассказали, какие болезни можно лечить фруктотерапией21:15
- Как использовать смартфон без вреда для здоровья14:45
- Из Горловки в Донецк пошло «подкрепление»
- На въезде в Донецк со стороны Мотеля огромная очередь. Всех проверяют
- «Любимая жена и четверо сыновей»: кто остался у Захарченко
- Пассажиры кричали и плакали. В России молния ударила в самолет рейсом Москва - Норильск
- Целью был не Захарченко: в Кремле "всплыл" громкий инсайд о смерти главаря "ДНР"
- В Донецке сообщили сенсационные подробности последних минут Захарченко
- Донецкие врачи прокомментировали информацию о гибели ребенка от взрыва в кафе "Сепар"
- CМИ: раненый при подрыве Захарченко "министр" Тимофеев не выжил – громкие подробности смерти "Ташкента"
- Жители Донецка не хотят поминать убитого Захарченко: кадры с места смерти главаря "ДНР". ВИДЕО
- «Должен был уйти»: Гиркин озвучил возможную версию устранения Захарченко