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Архив - Донецкая область

В Ханжонково во время «траура» вывесили поздравительный баннер

04.09.2018 08:22
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В Ханжонково во время «траура» вывесили поздравительный баннер

Во временно оккупированном Ханженково во время «траура» по главарю «ДНР» Александру Захарченко на здании администрации вывесили баннер «С ПРАЗДНИКОМ!».

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Во временно оккупированном Ханженково – пригород Макеевки – на здании администрации во время траура по главарю «ДНР» Александру Захарченко вывесили поздравительный баннер. Притом, ни в субботу, ни в воскресенье, баннер не снимали. Жители Ханжонково восприняли это с определенной долей юмора:

«#УкроДРГ — они такие, как засядут…»,
«Причому, з яким саме «праздніком» не уточнюється — розумійте як самі собі знаєте))) Прям справді якась Хунта засіла в Совєцькому районі)»,
«Таур как праздник?».



Теги: Донбасс, Макеевка, траур, поздравление, оккупация, ДНР, Захарченко
 
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