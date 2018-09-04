Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В оккупированном Донецке перекрыт въезд со стороны Макеевки

04.09.2018 21:37
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В оккупированном Донецке перекрыт въезд со стороны Макеевки

Жители оккупированного Донецка сообщают о запрете въезда в город со стороны Макеевки. Такая информация появилась в социальной сети.
«На чайкинском кольце со стороны Макеевке опять никого не пускают в город. Кто знает? Что проверяют?», — пишет пользователь.
В комментариях называют еще несколько мест, где проезд осложнен из-за проверок:
«На бакинах тоже военные выборочно проверяют», «На Мотеле 45 минут „ехал“ в Макеевку. ДэРэГэ ищут».
Стилистика и орфография авторов сохранены.
Источник ДонПресс



Теги: Донецк, Донбасс, Макеевка, въезд
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх