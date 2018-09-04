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Заявление Азарова о Донбассе на российском ТВ разозлило украинцев - соцсети поставили предателя на место. ВИДЕО
Сбежавший в Москву бывший премьер-министр Николай Азаров возмутил украинцев комментарием после убийства Александра Захарченко в Донецке, обвинив Украину в создании фашистских отрядов СС.
Видео было опубликовано телеканалом "Звезда", который подконтролен Кремлю и полностью принадлежит Министерству обороны России, передает dialog.ua.
На опубликованных кадрах Азаров заявляет, что "киевский режим" создал силы специальных операций, "своеобразный киевский СС" по аналогии с фашистской Германией, который и устранил Александра Захарченко в Донецке в минувшую пятницу.
Более того, согласно заявлению Азарова, для российской аудитории новое "фашистское" подразделение состоит из 2 полков и 10 специализированных центров по проведению специальных диверсионных операций, которое якобы подчиняются лично президенту Порошенко.
Заявление Азарова насмешило часть аудитории, однако часть людей считает, что именно из-за таких лживых заявлений люди на Донбассе напуганы, а на востоке страны продолжается война.
Теги: Россия, Донецк, Донбасс, Германия, СС, Захарченко, Минобороны, соцсети, фашисты
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