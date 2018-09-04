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Звоночек для Ходаковского и Гиркина: в Донецке рассказали, кому перешла "черная метка" от Захарченко
Украинской власти и украинским спецслужбам устранять Александра Захарченко было не выгодно, а вот у россиян и у влиятельных людей в "ДНР" были очень веские поводы ненавидеть "главу".
Как пишет житель Донецка, блогер Фашик Донецкий, для Украины живой Александр Захарченко был бы ценен как обвиняемый и одновременно свидетель во время неминуемого международного суда над путинским режимом, передает "Диалог.UA".
Да и в Украине все прекрасно понимают, что ни в "ДНР", ни в "ЛНР" бутафорские главари "республик" не решают никаких кардинальных вопросов, которые – исключительно в ведении Кремля. Потому пользы от устранения Захарченко для Украины никакой. Блогер отмечает, что инициаторов устранения Захарченко и исполнителей следует искать именно в его ближайшем окружении. Так, всем известно, как уничтоженный террорист боялся за свою жизнь: не экономил на охране, которая сопровождала его даже в отлучки по естественной нужде; никогда не появлялся на публике без бронежилета; о маршрутах его передвижения знал очень узкий круг людей, каждый из которых был хорошо известен и "МГБ "ДНР", и ФСБ. Все места, где появлялся Захарченко, предварительно тщательно проверялись на безопасность. "Если кто не в курсе, то захараст не экономил на охране от слова совсем, он даже с детьми фотографировался в окружении охранников. Плюс количество охраны у захараста зашкаливало всегда, перед приездом маршала недоросии территорию шмонали с собаками и миноискателями, минимум 200х200 м по площади. Даже в туалет захараст ходил в бронике и с охранниками, ведь он ваапсче ничего не боялся в Донецке", - отмечает дончанин. Кстати, возле кафе "Сепар", считающейся неофициальной резиденцией убитого 31 августа Захарченко, неоднократно находили подозрительные "закладки". Но, несмотря на это, Захарченко часто там появлялся, то есть, кто-то убеждал его, что в заведении ему ничто не угрожает. "Самое прекрасное то, что, чисто технически, все шансы исполнить взрыв имели только охранники захараста, которых без одобрения фсб или гру рф не поставили б охранять филе продавца курей. То есть: версия с дрг Хунты на невидимых драконах-минерах в Донецке тупо не выдерживает никакой критики. Осталось только найти мотив", - добавляет блогер. Блогер отмечает, что заказчиков следует искать среди недоброжелателей Захарченко, которых у него – предостаточно. Это и полевой командир Ходаковский, которому именно Захарченко не дал реализовать его амбиции. Это и "казачьи" формирования, разоруженные по указанию боевика. Это и множество предпринимателей, у которых Захарченко или "отжал" бизнес, или вошел "в долю", то есть заставлял платить мзду. Кстати, ходят слухи, что не так давно террорист даже поссорился с одним из своих ближайших подчиненных – "главным налоговиком" "ДНР" Тимофеевым: позарился на "кормушку" последнего – торговлю углем. Блогер пишет, что недавно у Захарченко был очень бурный разговор с людьми из его ближайшего окружения: они устали терпеть неуемную жажду Захарченко нажиться за чужой счет, в том числе – и за их. Нельзя сбрасывать со счетов и россиян. Кумовские отношения с одним из основных идеологов "русской весны" Сурковым для Захарченко были в большей степени фактором риска, но никак не индульгенцией, как он, может быть, ошибочно полагал. Его могли просто убрать как того, кто слишком много знал. Да и неприкрытое воровство денег из российского финансирования для "ДНР" очень раздражало "кураторов". Новый главарь Дмитрий Трапезников – человек отнюдь не глупый и не бесхребетный, к тому же – из окружения Рината Ахметова (Трапезников – экс-менеджер ФК "Шахтер", - ред). Назначение именно его на эту должность – серьезный шаг со стороны Кремля, но о том, чем это обернется, пока трудно говорить. Также блогер отмечает, что устранение столь значительной в сепаратисткой среде фигуры как Александр Захарченко – сигнал для пока живых "героев" "русской весны" вроде Пушилина, Ходаковского, Безлера и Гиркина, что их век тоже может быть очень недолгим. Слишком опасный путь выбрали эти люди. "Мораль. Убийство захараста - это звоночек для Ходаковского, Безлера, Пушилина и Гиркина. Интересно, кому перешла черная метка от продавца курей. Ставлю на пе**са душилина. Единственный шанс выжить у вышеназванных персонажей - сдаться спецслужбам Украины. Ждем первого топ предателя недоросии. Пошел за попкорном", - резюмирует Фашик Донецкий.
Теги: Донецк, Донбасс, взрыв, ФСБ, охрана , ДНР, ЛНР, Захарченко, Гиркин, Ходаковский, МГБ
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