Боевики «ДНР» скрывают реальную информацию о раненных в кафе «Сепар»

05.09.2018 12:00

Боевики «ДНР» и российские оккупанты во временно оккупированном Донецке старательно скрывают реальную информацию о пострадавших от взрыва в кафе «Сепар», где был убит главарь «ДНР» Александр Захарченко. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 3 сентября 2018 года, имеющемся в открытом доступе:

«Миссия уточняла сообщения о лицах, получивших ранения в результате вышеупомянутого взрыва. 3 сентября в морге Донецкой областной клинической больницы имени М. И. Калинина наблюдателям сообщили, что тела Александра Захарченка и другого члена вооруженных формирований (члена личной охраны Захарченка) были доставлены в морг со смертельными ранениями от взрыва.

В тот же день медперсонал Института неотложной и восстановительной хирургии имени В. К. Гусака в Донецке сообщил членам команды СММ, что после взрыва 31 августа к ним поступили шесть человек с различными травмами от взрыва, однако медицинские работники отказались предоставить какую-либо другую информацию.

В этот же день медперсонал Донецкой областной клинической больницы имени М. И. Калинина отказался предоставить команде СММ информацию о лицах, получивших ранения в результате взрыва 31 августа без разрешения руководителей вооруженных формирований».