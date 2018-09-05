- В ОБСЕ ДОПУСТИЛИ ПРОВЕДЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ ГИБЕЛИ ЗАХАРЧЕНКО21:45
- Геращенко: Россия не дает ответа, куда исчез Плотницкий21:30
- Убийство Захарченко: Украина потребовала от РФ пояснений, что на ее территории делают российские следователи21:15
- Пенсионеры ни при чем: в "ДНР" рассказали о ходе расследования ликвидации Захарченко 21:00
- Генерал прокомментировал возможность возвращения Гиркина в ОРДЛО20:46
- Стало известно, когда возобновит работу КПВВ «Станица Луганская»20:30
- «Власти» ОРДО объяснили, куда исчезли фигуры «Битлз», стоявшие возле «Ливерпуля»20:00
- "Синьйор Помидор" Трапезников на выход: Сурков определился с кандидатурой в новые главари "ДНР"19:48
- «ДНР» потребовала в Минске запретить деятельность ДРГ на Донбассе19:18
- В Мариуполе нашли схрон оружия, владелец которого участвовал в захвате здания ГУВД18:17
"ДНР" на "пороховой бочке": Ташкент взбрыкнул и приказал "министрам" не слушаться Трапезникова
"Министр доходов и сборов" террористической "ДНР" Александр Тимофеев восстал против нового главаря "республики" Дмитрия Трапезникова.
О скандале сообщил сепаратистский telegram-канал "Записки из красного дома", передает "Диалог.UA". Источник уверяет, что "министр" Тимофеев по кличке Ташкент, стянувший под себя практически весь прибыльный бизнес оккупированного Донбасса, 4 августа "встал в позу". Он приказал другим "министрам" не выполнять приказы и решения нового главаря "ДНР" Трапезникова.
Ситуация уже накалена до предела. Стоит отметить, что Ташкент намеревался возглавить кремлевскую "республику" после ухода главаря Захарченко, который планировался уже в этом месяце.
Однако ликвидация последнего сломала эти его планы. На место Захарченко посадили Трапезникова, у которого, к слову, с Ташкентом имеется довольно длительный конфликт. "Вечер в "ДНР" перестает быть томным", - метко прокомментировал приказ Ташкента другой сепаратистский telegram-канал "Это ДНР, детка".
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, Ташкент, убийство, ДНР, Захарченко
- Убийство лидера "Оплота" Жилина – дело рук главаря "ДНР" Захарченко. ВИДЕО
- «Отделался легким испугом». Раненый «Ташкент» дал первое интервью о случившемся
- Ташкент заговорил: "В "ДНР" начинается тяжелая борьба и передел"
- «Жив и уже на посту». «Советник» главаря ОРДО сообщил новости о «Ташкенте»
- Боевики отрицают убийство коменданта Горловки "Боцмана"
- В рядах гибридной армии России сразу два "двухсотых" - морги в "ЛНР" и ДНР" пополнились защитниками "рус***го мира"
- В ОБСЕ ДОПУСТИЛИ ПРОВЕДЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ ГИБЕЛИ ЗАХАРЧЕНКО21:45
- Геращенко: Россия не дает ответа, куда исчез Плотницкий21:30
- Убийство Захарченко: Украина потребовала от РФ пояснений, что на ее территории делают российские следователи21:15
- Пенсионеры ни при чем: в "ДНР" рассказали о ходе расследования ликвидации Захарченко 21:00
- Генерал прокомментировал возможность возвращения Гиркина в ОРДЛО20:46
- Стало известно, когда возобновит работу КПВВ «Станица Луганская»20:30
- «Власти» ОРДО объяснили, куда исчезли фигуры «Битлз», стоявшие возле «Ливерпуля»20:00
- "Синьйор Помидор" Трапезников на выход: Сурков определился с кандидатурой в новые главари "ДНР"19:48
- «ДНР» потребовала в Минске запретить деятельность ДРГ на Донбассе19:18
- В Хрустальном боевики «ЛНР» оцепили бывший АТБ18:30
- Как защититься от энергетических вампиров на работе и в семье22:34
- Медики подсказали самый быстрый способ справиться с бессонницей22:01
- В ОБСЕ ДОПУСТИЛИ ПРОВЕДЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ ГИБЕЛИ ЗАХАРЧЕНКО21:45
- Геращенко: Россия не дает ответа, куда исчез Плотницкий21:30
- Убийство Захарченко: Украина потребовала от РФ пояснений, что на ее территории делают российские следователи21:15
- Пенсионеры ни при чем: в "ДНР" рассказали о ходе расследования ликвидации Захарченко 21:00
- Генерал прокомментировал возможность возвращения Гиркина в ОРДЛО20:46
- Стало известно, когда возобновит работу КПВВ «Станица Луганская»20:30
- Какие знаки зодиака самые глазливые20:15
- «Власти» ОРДО объяснили, куда исчезли фигуры «Битлз», стоявшие возле «Ливерпуля»20:00
- Как защититься от энергетических вампиров на работе и в семье22:34
- Медики подсказали самый быстрый способ справиться с бессонницей22:01
- Какие знаки зодиака самые глазливые20:15
- Основные признаки избытка соли в организме17:15
- Благотворители и хоккеисты вручили первоклассникам Донбасса рюкзаки и канцелярию15:55
- Эти продукты вызывают пищевую зависимость15:10
- Немецкие ученые назвали полезную для сердца дозу кофе11:31
- В Раде провалили закон, позволяющий снизить цены на лекарства11:15
- Названы самые злопамятные знаки Зодиака10:40
- 7 этапов отношений, ведущих к настоящей любви20:41
- Стало известно, кому хотели "передать привет" смертью Захарченко
- Підвали Луганська поповнились новими патріотами
- В оккупированном Донецке перекрыт въезд со стороны Макеевки
- В Донецке «пилят на метал» завод Точмаш
- СМИ: Тело Захарченко еще не успело остыть, а посол РФ в США Антонов уже "слил" заказчика убийства
- Доллар рухнет, а наличка станет дефицитом: какое будущее ждет украинцев
- Война на Донбассе: Лавров назвал "единственный способ" разрешения ситуации
- Еще одна культовая скульптура Донецка отправилась на металлолом: оккупантов поймали за кражей "Битлов"
- "Убийц Захарченко ищут, очень злые": в Луганске боевики устраивают "шмон" луганчанам и выгоняют их из автобусов
- Разгадка тайны близка: на кладбище по просьбе родителей приоткрыли гроб с телом Захарченко – кадры