"ДНР" на "пороховой бочке": Ташкент взбрыкнул и приказал "министрам" не слушаться Трапезникова

05.09.2018 07:50

"Министр доходов и сборов" террористической "ДНР" Александр Тимофеев восстал против нового главаря "республики" Дмитрия Трапезникова.

О скандале сообщил сепаратистский telegram-канал "Записки из красного дома", передает "Диалог.UA". Источник уверяет, что "министр" Тимофеев по кличке Ташкент, стянувший под себя практически весь прибыльный бизнес оккупированного Донбасса, 4 августа "встал в позу". Он приказал другим "министрам" не выполнять приказы и решения нового главаря "ДНР" Трапезникова.

Ситуация уже накалена до предела. Стоит отметить, что Ташкент намеревался возглавить кремлевскую "республику" после ухода главаря Захарченко, который планировался уже в этом месяце.

Однако ликвидация последнего сломала эти его планы. На место Захарченко посадили Трапезникова, у которого, к слову, с Ташкентом имеется довольно длительный конфликт. "Вечер в "ДНР" перестает быть томным", - метко прокомментировал приказ Ташкента другой сепаратистский telegram-канал "Это ДНР, детка".



Источник: www.dialog.ua